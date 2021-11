Kaffrine: Abdoulaye Wilane investi, Adama Diouf renonce à sa candidature

Candidat sortant au Conseil départemental de Kaffrine, Adama Diouf a renoncé à ses ambitions après avoir longuement échangé avec le président Macky Sall. Il laisse donc la voie au maire Abdoulaye wilane qui sera tête de liste départementale de la coalition au pouvoir, BBY.



« Chers amis et chers militants, après avoir longuement échangé avec son Excellence Monsieur le Président de la République, j'ai décidé de ne plus me présenter comme candidat au Conseil départemental de Kaffrine», annonce Adama Diouf, le président sortant.



Il invite ses proches et partisans à "accepter cette décision et de se mobiliser partout dans le département pour une victoire de la coalition Bby".