Kaffrine : les corps sans vie de deux enfants talibés retrouvés dans les eaux de pluie

Deux (2) enfants talibés, portés disparus depuis hier, mardi 13 août, viennent d’être retrouvés morts noyés à Kaffrine, une ville du centre-ouest du Sénégal, située à environ 50 km de Kaolack. Les corps sans vie des victimes ont été extirpés des eaux de pluies qui traversaient entre les villages de Taïba et Keur Demba par les populations de la zone.



Ils ont été déposés à l’hôpital de Kaffrine par les sapeurs-pompiers, informe la Rfm. Une occasion pour les populations qui demandent la construction de ponts et de routes.



De fortes pluies se sont abattues dans la région de Kaffrine dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 août, et avaient mis beaucoup de concessions sous les eaux.