L'ex-président Macky Sall, candidat au secrétariat général de l'ONU, reçu par la cheffe de la diplomatie lettonne

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, prépare activement sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies. L’élection est prévue d'ici fin 2026 pour succéder à António Guterres. Le mardi 2 juin, il s’était déjà réjoui d’un «accueil chaleureux et d’échanges fructueux» avec le président français Emmanuel Macron, après une audience à l’Elysée.



Ce mercredi 17 juin, sur ses réseaux sociaux, Macky Sall se félicite d’avoir également été reçu par Baiba Braže, ministre des Affaires étrangères de la Lettonie. «En tant que candidat au poste de Secrétaire général des Nations unies, j’ai apprécié notre échange ainsi que notre vision commune d’une ONU mieux adaptée aux défis de notre époque. J’ai salué l’engagement ferme de la Lettonie en faveur du respect de la Charte des Nations unies et du droit international», a écrit l’ancien président.



Pour rappel, la candidature du Sénégalais a été déposée en début d'année et il a défendu sa feuille de route pour l'organisation devant l'Assemblée générale de l'ONU, à New York. Son dossier reste cependant fragilisé. Le Sénégal, son pays, et une vingtaine d’Etats africains ont refusé de l’accompagner.