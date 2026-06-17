Sénégal : les examens scolaires se déroulent dans de bonnes conditions, selon le ministre Moustapha Guirassy

Ce mercredi 17 juin, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, s’est félicité du bon déroulement des examens scolaires sur l’ensemble du territoire sénégalais. Selon lui, les premières évaluations se tiennent dans un climat « serein et organisé ».



« Nous avons posé la question aux enfants, ça se passe très, très bien », a-t-il déclaré, assurant que la présence des candidats est largement satisfaisante.



Le ministre a aussi précisé qu’un seul centre avait signalé quatre absences, toutes concernant des candidats individuels. « Ce qui veut dire que les élèves eux-mêmes étaient tous présents », a-t-il ajouté, sur les ondes de la Rfm, lors du bulletin de 12 heures.



Il a également mis en avant un taux de participation jugé « extrêmement élevé », soulignant la présence quasi totale des candidats dans les différents centres d’examen.



Réagissant sur les innovations introduites cette année, M. Guirassy a salué la digitalisation de la gestion des examens. Selon lui, cette réforme permet d’améliorer l’efficacité de l’organisation et de réduire les délais de publication des résultats, autrefois estimés à environ un mois. « Cela mettait beaucoup de doutes sur la crédibilité des résultats et pesait sur le moral des élèves et des parents », a-t-il rappelé.



Concernant la suppression de l’examen d’entrée en sixième, le ministre estime qu’elle vise à renforcer la valeur du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE). « Le principe, c’est de renforcer le CFEE en termes de qualité pour que le diplôme corresponde à des compétences réelles », a-t-il expliqué.



Le concours du CFEE se déroule actuellement sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en Gambie.