Kaffrine : saisie record de produits prohibés d’une contre-valeur de près de 19 milliards de francs CFA en 2024 (Douane)

La subdivision des douanes de Kaffrine (centre du Sénégal), a réalisé une année 2024 marquée par des saisies importantes. Cette action s'inscrit dans sa lutte contre les trafics illicites et la criminalité transfrontalière. Selon le colonel Makhmout Fall, chef de cette subdivision, ce sont plus de 2 000 kilogrammes de produits prohibés qui ont été interceptés, pour une contre-valeur estimée à près de 19 milliards de francs CFA.



Dans le cadre de leurs actions de surveillance et de répression des activités illégales, les unités des douanes de Kaffrine ont enregistré seize affaires contentieuses, au cours desquelles 2 201 kilogrammes de marchandises interdites ont été saisies. Parmi ces produits, une grande quantité de faux médicaments, soit 969 kilogrammes, a été retrouvée dans six affaires distinctes. Le colonel Fall a précisé que cette série de saisies est le fruit de la coopération étroite entre les différents services de douane, dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels opérant à travers les frontières.



Sur le plan financier, la subdivision des douanes de Kaffrine a connu une performance impressionnante en 2024. Elle a collecté un montant total de 348 863 295 francs CFA, enregistrant ainsi un excédent de plus de 24 millions de francs CFA par rapport à 2023. Ce résultat témoigne de l’efficacité croissante des équipes sur le terrain et d'une gestion optimisée des ressources.



Le colonel Makhmout Fall a par ailleurs souligné que ces résultats reflètent le rôle « prépondérant » de la subdivision des douanes de Kaffrine dans le dispositif de sécurité économique et de lutte contre la criminalité dans la région du centre du pays. Avec des actions ciblées et une vigilance accrue, les autorités douanières espèrent maintenir cette dynamique en 2025, afin de continuer à protéger l’économie et la santé publique contre les menaces croissantes des trafics transnationaux.