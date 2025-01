Kagame critique l'inefficacité des structures de l'Union Africaine : "le problème, c'est nous"

Lors d'une conférence de presse tenue hier, le président rwandais Paul Kagame a été interpellé sur l’inefficacité des structures de l'Union Africaine (UA), un sujet récurrent dans les débats sur le développement du continent. Il a répondu sans détour, en pointant du doigt le facteur humain comme étant la principale cause de ces dysfonctionnements.



« Le problème c’est les gens. Ce sont les dirigeants, ce sont les personnes qui travaillent dans ces structures », a déclaré le Pr Kagame, soulignant que les défis rencontrés par l'Union Africaine ne sont pas dus à des défauts de processus ou de structures, mais bien à un manque de cohésion et d’engagement parmi ses membres.



Il a poursuivi en affirmant que malgré les accords et les initiatives mises en place, rien ne semblait aboutir. « Nous nous mettons d'accord. Nous mettons quelque chose en place et, au bout du compte, rien ne fonctionne », a-t-il regretté, illustrant ainsi la frustration face à l'incapacité à faire avancer des projets pourtant soutenus par l'ensemble des États membres.



Interrogé sur la nature de ce problème, le Pr Kagame a répété sa conviction que la réponse était claire : « pensez-vous qu'il s'agit d'un problème de processus ? Un problème de structure ? Quel est le problème ? Je pense que la réponse est évidente. Le problème, c'est nous. » Pour lui, le plus grand défi de l’Union Africaine réside dans l'incapacité des dirigeants à mettre en œuvre les accords qu’ils signent eux-mêmes.



« Collectivement, nous avons un problème parce que nous ne pouvons même pas adhérer aux choses que nous avons suggérées nous-mêmes, que nous avons acceptées et mises en place et les faire fonctionner pour nous servir », a-t-il conclu, soulignant la nécessité de changer d'attitude si l'UA veut véritablement devenir un moteur du progrès sur le continent africain.



Cette déclaration souligne l'urgence d'une introspection au sein de l'Union Africaine et appelle à un engagement plus ferme des dirigeants africains pour que les structures de l'organisation puissent enfin répondre aux défis du continent. Le Pr Kagame a insisté sur la nécessité de persévérer : « Si nous voulons que les choses fonctionnent, nous devons adhérer à ce que nous avons convenu, à ce que nous pensons être important pour notre continent, pour notre peuple, et nous devons simplement continuer à essayer avec ce que nous avons en place. »