Éditorial : Saluer le sursaut de l'État face au péril des mœurs (Par Ibrahima Lissa Faye)

L’histoire législative du Sénégal vient de franchir un tournant décisif. Lors du Conseil des ministres du mercredi 18 février 2026, l’adoption du projet de loi modifiant l’article 319 du Code pénal transcende une simple réforme technique : elle érige un rempart institutionnel contre la déliquescence de nos fondements sociétaux.



Une frange significative de la société civile et des organisations religieuses réclamait avec véhémence une criminalisation absolue. L’Exécutif, toutefois, a démontré une clairvoyance pragmatique. L’histoire enseigne que la sévérité symbolique de la qualification pénale ne garantit pas l’éradication du fléau, comme l’attestent les lois sur le viol, le vol de bétail ou le trafic de stupéfiants. Les statistiques et l’analyse de la presse récente en apportent la preuve irréfutable.



En redéfinissant les actes contre nature, en alourdissant les peines de cinq à dix ans et en intégrant l’apologie comme le financement dans le périmètre des sanctions, l’État déploie un arsenal résolu et chirurgical. Cette mesure vise à étouffer le mal à sa racine, en asséchant les flux financiers et les vecteurs de propagande qui en alimentent la propagation.



Ce projet survient dans un climat de tension extrême, émaillé de scandales qui heurtent la conscience collective. Les récentes interpellations de figures médiatiques et culturelles, dont l’animateur Pape Cheikh Diallo, l’artiste Djibril Dramé, Iba Magib Seck ou Pape Birame Bigué Ndiaye, révèlent l’ampleur alarmante du phénomène.



L’aspect le plus répréhensible réside dans l’ostentation provocatrice de ces actes. Les incursions au cœur de nos cités religieuses, telles Touba et Tivaouane, sanctuaires inviolables de la foi, constituent une offense intolérable. Face au rouleau compresseur idéologique propulsé par des lobbys exogènes, le Sénégal réaffirme avec fermeté sa souveraineté culturelle. Nul ne saurait tolérer l’importation de paradigmes incompatibles avec nos mœurs ancestrales.



L’impulsion est lancée, mais l’œuvre demeure inachevée. Nous exhortons, solennellement, le Gouvernement à activer la procédure d’urgence devant l’Assemblée nationale. La justice devra déployer une célérité exemplaire, afin que la loi, une fois promulguée, exerce pleinement son effet dissuasif.

Parallèlement, le ministère de la Santé se doit d’émerger de son inertie. Une grande campagne de sensibilisation et de dépistage s’impose d’urgence. Ignorer le péril sanitaire inhérent à la transmission délibérée et consciente du VIH, par des pratiques attentatoires à l’intégrité biologique de la nation, serait une faute inexcusable.



La sauvegarde de notre modèle social requiert une union sacrée. État, autorités religieuses, médias, société civile et forces vives doivent constituer un front uni pour assurer l’aboutissement et l’application intransigeante de cette réforme. Il ne s’agit pas seulement de légiférer, mais de préserver l’âme même du Sénégal.