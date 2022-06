Kahone : l’équipe sortante refuse de remettre le registre foncier au maire élu

Dans la commune de Kahone, l’équipe sortante refuse de remettre le registre foncier au maire nouvellement élu. Les jeunes de la localité qui donnent l’information s’indignent d’un tel comportement. Ils demandent d’ailleurs l’audit du fichier de la zone.



« Aujourd’hui après 90 jours de gestion de la nouvelle équipe municipale, l'autorité municipale actuelle nous ont fait savoir que l’équipe sortant continue toujours de détenir les documents fonciers dans le but de vouloir continuer leur mascarade sur le foncier. Nous estimons que ceci devrait être passible depuis fort longtemps d’une poursuite judiciaire », martèle Marie Madeleine Gueye.



Poursuivant ses propos, elle joute : « Nous jeunesse de Kahone, nous interpellons les autorités administratives comme le préfet, les chefs de service étatique, responsable de ce secteur foncier en l’occurrence le chef de service de l’urbanisme, et le receveur des domaines, ainsi que le chef de service du cadastre. Pour que Kahone notre très cher commune dispose le plus rapidement d’une situation très claire de son foncier ».