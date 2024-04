Kahone : un mort et quatre blessés dans un accident de la circulation

Une personne est décédée et quatre autres blessées, ce mercredi, dans une collision entre un camion gros porteur et un tricycle, survenue sur la route nationale n°1, à hauteur de la commune de Kahone (dans le département de Kaolack), selon la source sécuritaire l’Agence de presse sénégalaise (APS).



La même source précise que l’accident s’est produit vers 4 heures du matin. D’après l’APS, la personne décédée roulait à bord d’un tricycle au moment du choc.



Elle est décédée sur le coup, tandis que quatre autres personnes ont été blessées et évacuées d’urgence au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass.