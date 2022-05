Kalidou Koulibaly regrette d'avoir tardivement répondu à l'appel du Sénégal

«Ceux qui hésitent ? Je me mets dans la case parce que j’en fais partie aussi. Je suis venu tard, j’ai rejoint l’équipe nationale du Sénégal à 24 ans alors que j’avais déjà été sollicité une ou deux années auparavant. C’est vrai que c’est une réflexion à avoir, tout le monde veut jouer pour les sélections nationales françaises. Mais après, quand tu réalises que tu as perdu du temps, tu t’en mords les doigts. Personnellement, je m’en suis vraiment mordu les doigts. Je savais que le Sénégal pouvait m’offrir la chance d’évoluer au niveau international, et malgré ça, j’ai attendu deux ans. Et deux ans, ça fait une trentaine de matchs. Je n’ai pas pu jouer pendant 30 matchs avec mon équipe nationale et je m’en mords les doigts encore aujourd’hui.»

Vainqueur de la Coupe d'Afrique 2021 avec le Sénégal, Kalidou Koulibaly s'est imposé comme le pilier de la défense des Lions de la Teranga depuis quasiment 6 ans. Le défenseur de Naples, considéré comme l'un des meilleurs à son poste, aurait pu porter les couleurs de l'équipe de France. Mais après avoir longtemps hésité, l'ancien du FC Metz avait décidé de jouer pour le Sénégal à l'âge de 24 ans. Une hésitation qu'il regrette comme il l'a confié dans un entretien pour Onze Mondial.