Kanye West : Kim Kardashian prête à divorcer mais à une seule condition

Après s'être exprimée sur les troubles bipolaires de Kanye West pour la première fois, Kim Kardashian a expliqué à ses proches que si leur divorce était désormais inévitable, il était hors de question que ceci soit acté tant que le rappeur n'avait reçu de l'aide pour se soigner.



Si le divorce semble inévitable pour Kim Kardashian, il n'est pas pour tout de suite. Tandis que Kanye West enchaîne les tweets incohérents et confus depuis son premier meeting de campagne, son épouse l'a menacé de divorcer s'il ne se retirait pas de la course à la Maison Blanche pour 2021. Un point sur lequel les époux Kardashian-West semblent d'accord, puisque sur Twitter, le rappeur reconnu comme bipolaire, a expliqué qu'il essayait de divorcer de la star de téléréalité depuis qu'elle avait rencontré l'artiste Meek Mill à l'hôtel Waldorf pour discuter d'une "réforme des prisons", les soupçonnant même d'avoir eu une liaison.



Toutefois, très attachée au père de ses enfants qui semble actuellement en grande détresse, et surtout, sujet à des crises d'angoisse et à des délires s'apparentant à de la paranoïa, Kim Kardashian a décidé de ne pas divorcer tant que Kanye West ne se ferait pas soigner. "Kim pense qu'elle est la seule à pouvoir "sauver" Kanye", rapporte ainsi une source au Sun, qui ajoute que "après tout ce qu'il s'est passé cette semaine, elle sait qu'elle ne peut pas sauver son mariage". "Mais elle ne se séparera pas de lui tant qu'il est au plus bas. Elle doit à leurs enfants de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il reçoive de l'aide", précise la source.



Kim Kardashian évoque pour la première fois les troubles de son mari

Tandis qu'ils vivent séparés depuis plusieurs mois, Kim Kardashian étant restée en Californie tandis que Kanye West est installé dans le Wyoming, la maman de North, Saint, Chicago et Psalm West aurait tenté à plusieurs reprises de "faire interner" son mari, selon lui. Très discrète depuis plusieurs jours, elle a par ailleurs décidé de sortir de son silence et de s'exprimer pour la première fois à propos des troubles bipolaires de l'artiste. "N'importe quelle personne qui a ça ou connait une personne qu'il aime qui en souffre, sait à quel point c'est compliqué et douloureux à comprendre", a-t-elle ainsi déclaré sur Instagram.



"Je n'ai jamais parlé publiquement de la façon dont ça nous a affecté à la maison, car je protège mes enfants et le droit à la vie privée de Kanye lorsqu'il s'agit de sa santé. Mais aujourd'hui, je sens que je dois en parler en raison de la stigmatisation et des idées fausses sur la santé mentale", a ainsi précisé Kim Kardashian, ajoutant qu'elle souhaitait que les médias fassent preuve de "compassion et d'empathie" vis-à-vis de Kanye West.