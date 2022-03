Kaolack : Abdoulaye Diouf Sarr élevé au rang de Citoyen d’honneur par le Maire

La commune de Kaolack à travers son maire, Serigne Mboup a honoré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a été élevé au rang de « citoyen d’honneur » de la ville, pour les services rendus à la communauté.



Cette décision du Maire Serigne Mboup et des concitoyens de la localité découle d’une grande reconnaissance à l’endroit de Abdoulaye Diouf Sarr qui vient de boucler une série de visites dans les structures sanitaires de la commune et des activités de dépistage gratuit.



De visite à Kaolack le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a inauguré des infrastructures et a mis à la disposition de l’hôpital un investissement d’un montant de 1.186.769. 223 F CFA, renseigne « Rewmi Quotidien ».