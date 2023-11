Kaolack : Le CSDH dénonce l’exhumation du corps d'un présumé homosuel puis brûlé

Selon lui, cet acte d'une extrême gravité est un absolu d'humanité, de dignité, de justice et nous interpelle tous. Les manifestions d'indignations que cet acte soulève partout dans le pays, ainsi que les communiqués d'instances religieuses sénégalaises condamnant cet acte, montrent parfaitement un rejet national profond et salutaire.

Le président du Csdh félicite et encourage le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack qui a aussitôt ouvert une enquête judiciaire et l'exhorte à engager des poursuites pénales contre toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire.

Le CSDH, les représentants du Bureau Régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme pour l'Afrique de l'Ouest (HCDH-BRAO) et de ONUSIDA se sont consultés et ont convenu de « mettre en place un comité conjoint chargé de faire le suivi de cette affaire qui doit être traitée en toute indépendance et impartialité dans le respect strict des droits de l'homme », conclut le communiqué.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Président du Comité sénégalais des droits de l'Homme (CSDH), dénonce et condamne fermement l'exhumation d'un corps humain, traîné puis brûlé par une foule en furie le samedi 28 octobre 2023 à Kaolack.