Kaolack: Une voiture de "7 places" percute en plein fouet un taxi en panne et provoque 2 morts

La route a encore tué. Un accident d'une rare violence s'est produit sur l'axe Kaolack-Ndiaffate, à hauteur du village de Touba Sanokho (ville est située à 192 km au sud-est de Dakar par la route nationale), hier jeudi 15 août 2020.



En effet, une voiture de transport de type «7 places» qui venait de Sokone a percuté de plein fouet un taxi en panne et stationné sur le bas côté de la route. Le choc a tué deux personnes, le chauffeur du taxi et un enfant qui était à bord du même véhicule, rapporte Les Échos.



Plusieurs blessés ont été enregistrés et évacués à l'hôpital régional de Kaolack.