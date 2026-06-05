Kaolack : démantèlement d'un réseau de vols de motos-Jakarta, sept individus interpellés

La Sûreté urbaine du commissariat central de Kaolack a interpellé sept individus le 3 juin 2026. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'un moyen de transport et d'armes blanches, ainsi que recel ».



Face à une recrudescence de plaintes pour vols aggravés visant les conducteurs de motos-Jakarta, la Police nationale indique que les enquêteurs ont, après des investigations minutieuses, démantelé un dangereux réseau criminel basé au quartier Thioffack.



L'exploitation des témoignages des victimes et de renseignements opérationnels a conduit, le 31 mai 2026 à 15 h 30, à une perquisition ciblée dans un domicile privé de ce quartier, identifié comme le repaire du gang. Cette descente a permis la saisie de trois motos signalées volées et l'interpellation de deux auteurs principaux. Confrontées aux suspects, trois victimes ont formellement reconnu leurs cyclomoteurs ainsi que les deux individus comme étant leurs agresseurs.



Placés en garde à vue après notification de leurs droits, les suspects ont avoué agir en bande organisée de cinq personnes, ciblant leurs victimes au cœur de la nuit, entre 3 h et 4 h du matin, sous la menace d'armes blanches. Ils ont également confessé écouler le butin dans la région de Kaffrine.



À la suite de ces révélations, la brigade de recherches a mené une mission le 1er juin 2026 à Kaffrine afin d'appréhender les receleurs. L'opération s'est soldée par l'interpellation de quatre receleurs présumés et la saisie de quatre autres motos-Jakarta volées.



Au total, trois membres de la bande ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes et de moyen de transport, tandis que les quatre autres sont retenus pour recel. L'enquête se poursuit activement pour interpeller les derniers membres du réseau en fuite.