Sénégal : l'ASER investit 78 milliards FCFA pour électrifier plus de 750 villages

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) a officialisé, lundi, le lancement de la deuxième phase du projet ASER-GAUFF. Cet accord commercial de 120 millions d’euros, soit 78 milliards de francs CFA, a été paraphé par le directeur général de l'ASER, Jean-Michel Sène, et le directeur Afrique de la société allemande GAUFF, Romain Charlot.



S’inscrivant dans la continuité de la coopération sénégalo-allemande, cette nouvelle phase fait suite aux performances probantes enregistrées lors de la première étape du programme. Le déploiement prévu sur le terrain comprend l’électrification d’au moins 753 villages, le raccordement direct des ménages, la réalisation des installations intérieures ainsi que l’implantation de 183 mini-centrales solaires.



Au-delà de la fourniture d'énergie, le projet réserve 5 % de l'enveloppe globale, soit 4 milliards de francs CFA, au financement d’activités génératrices de revenus pour les populations locales. L'objectif affiché est de faire de l’accès à l’électricité un moteur concret de développement socio-économique en milieu rural.



Cette initiative s'aligne sur la feuille de route stratégique du gouvernement, qui vise l’accès universel à l’électricité à l'horizon 2029 à travers le développement des énergies renouvelables et l'inclusivité territoriale.