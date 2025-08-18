Kaolack : deux (2) individus arrêtés pour vol avec l'usage d'un moyen de transport

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong, à Kaolack, a procédé le 17 août 2025 à l’interpellation de deux (2) individus pour « association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage de moyen de transport. »



Les arrestations ont eu lieu dans le secteur de Gawane, à la suite d’une mission de sécurisation menée par une patrouille de police. Les agents ont remarqué deux (2) hommes circulant à bord d’une moto de type Jakarta, suivant de près un autre motard qui tenait son téléphone à la main.



Arrivée à hauteur de la station-service de Gawane, la victime a ralenti pour franchir un dos d’âne. C’est à ce moment qu’« un des suspects a arraché le téléphone portable de l’homme, et son complice a aussitôt accéléré pour s’enfuir », précise la police.



Une course-poursuite s’est alors engagée à travers plusieurs rues de Kaolack. Les deux malfaiteurs ont été finalement appréhendés à Médina Baye, à l’arrêt Jakarta connu sous le nom de « Baba Lamine Niass ».



Placés en garde à vue, les suspects doivent désormais répondre des faits « d’association de malfaiteurs et de vol commis en réunion avec l’usage d’un moyen de transport. »