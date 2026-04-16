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Kaolack : l’approvisionnement en eau de la Grande Mosquée de Médina Baye coupée en raison de factures impayées



Kaolack : l’approvisionnement en eau de la Grande Mosquée de Médina Baye coupée en raison de factures impayées
En raison de factures impayées s’élevant à 22 millions de FCFA, la société Sen’Eau a procédé à la coupure de l’approvisionnement en eau de la Grande Mosquée de Médina Baye de Kaolack (ouest). Cette suspension du service d'eau a été suivie du retrait du compteur, selon des informations émanant de plusieurs ressortissants de la ville.  

Cette décision a été matérialisée par l’émission d’un bon de coupure.


Fatime Gueye

Jeudi 16 Avril 2026 - 12:49


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