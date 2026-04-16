Kaolack : l’approvisionnement en eau de la Grande Mosquée de Médina Baye coupée en raison de factures impayées

En raison de factures impayées s’élevant à 22 millions de FCFA, la société Sen’Eau a procédé à la coupure de l’approvisionnement en eau de la Grande Mosquée de Médina Baye de Kaolack (ouest). Cette suspension du service d'eau a été suivie du retrait du compteur, selon des informations émanant de plusieurs ressortissants de la ville.
Cette décision a été matérialisée par l’émission d’un bon de coupure.
Cette décision a été matérialisée par l’émission d’un bon de coupure.
Autres articles
-
Mbour: un sympathisant de Pastef placé sous mandat de dépôt pour "harcèlement", son procès fixé au 17 avril
-
Morad Montazami, Franco-Iranien, est nommé directeur artistique 16e édition de la Biennale de Dakar
-
Kédougou : percuté par un tricycle, un orpailleur étranger perd la vie
-
Soupçons de vol de 4 792 dossiers judiciaires: les deux agents du parquet et l’informaticien risquent d’être écroués
-
Guédiawaye : un prédateur sexuel condamné à 8 ans de prison ferme sous la nouvelle loi anti-homosexualité