Kaolack : l’approvisionnement en eau de la Grande Mosquée de Médina Baye coupée en raison de factures impayées

En raison de factures impayées s’élevant à 22 millions de FCFA, la société Sen’Eau a procédé à la coupure de l’approvisionnement en eau de la Grande Mosquée de Médina Baye de Kaolack (ouest). Cette suspension du service d'eau a été suivie du retrait du compteur, selon des informations émanant de plusieurs ressortissants de la ville.



Cette décision a été matérialisée par l’émission d’un bon de coupure.