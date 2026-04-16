Morad Montazami, Franco-Iranien, est nommé directeur artistique 16e édition de la Biennale de Dakar

Le Franco-Iranien Morad Montazami a été nommé directeur artistique de la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain (Dak'Art), qui se tiendra à Dakar du 19 novembre au 19 décembre 2026.



‎D’après une note publiée le 15 avril 2026 sur le site dédié à l’événement, le secrétariat général de la Biennale a souligné que cette nomination a été faite sur la base du choix opéré par le comité d’orientation, suite à un appel à candidatures. Directeur de Zamân Books & Curating, M. Montazami aura pour mission de « développer un projet curatorial original prenant en compte la spécificité de la mission et des valeurs du Dak’Art».



‎Historien de l’art, éditeur et commissaire d’exposition, il portera une réflexion centrée sur le thème retenu pour cette 16e édition : « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ». Selon le directeur artistique du prochain Dak’art, l'(anti)fragilité renvoie à « une attitude consistant à faire de la fragilité une force expressive et artistique, en valorisant le lien social et communautaire, notamment à travers la cocréation ».



La Biennale a par ailleurs lancé, le même jour, son appel international à candidatures, valable du 15 avril au 15 juin prochain, en direction des artistes souhaitant prendre part à cette grande manifestation dédiée à la création contemporaine africaine.



M. Montazami succède à la commissaire sénégalaise Salimata Diop, qui a assuré la direction artistique de la précédente édition en 2024.