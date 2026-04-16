Morad Montazami, Franco-Iranien, est nommé directeur artistique 16e édition de la Biennale de Dakar

Le Franco-Iranien Morad Montazami a été nommé directeur artistique de la 16e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain (Dak'Art), qui se tiendra à Dakar du 19 novembre au 19 décembre 2026.
D’après une note publiée le 15 avril 2026 sur le site dédié à l’événement, le secrétariat général de la Biennale a souligné que cette nomination a été faite sur la base du choix opéré par le comité d’orientation, suite à un appel à candidatures. Directeur de Zamân Books & Curating, M. Montazami aura pour mission de « développer un projet curatorial original prenant en compte la spécificité de la mission et des valeurs du Dak’Art».
Historien de l’art, éditeur et commissaire d’exposition, il portera une réflexion centrée sur le thème retenu pour cette 16e édition : « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ». Selon le directeur artistique du prochain Dak’art, l'(anti)fragilité renvoie à « une attitude consistant à faire de la fragilité une force expressive et artistique, en valorisant le lien social et communautaire, notamment à travers la cocréation ».
La Biennale a par ailleurs lancé, le même jour, son appel international à candidatures, valable du 15 avril au 15 juin prochain, en direction des artistes souhaitant prendre part à cette grande manifestation dédiée à la création contemporaine africaine.
M. Montazami succède à la commissaire sénégalaise Salimata Diop, qui a assuré la direction artistique de la précédente édition en 2024.
D’après une note publiée le 15 avril 2026 sur le site dédié à l’événement, le secrétariat général de la Biennale a souligné que cette nomination a été faite sur la base du choix opéré par le comité d’orientation, suite à un appel à candidatures. Directeur de Zamân Books & Curating, M. Montazami aura pour mission de « développer un projet curatorial original prenant en compte la spécificité de la mission et des valeurs du Dak’Art».
Historien de l’art, éditeur et commissaire d’exposition, il portera une réflexion centrée sur le thème retenu pour cette 16e édition : « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup ». Selon le directeur artistique du prochain Dak’art, l'(anti)fragilité renvoie à « une attitude consistant à faire de la fragilité une force expressive et artistique, en valorisant le lien social et communautaire, notamment à travers la cocréation ».
La Biennale a par ailleurs lancé, le même jour, son appel international à candidatures, valable du 15 avril au 15 juin prochain, en direction des artistes souhaitant prendre part à cette grande manifestation dédiée à la création contemporaine africaine.
M. Montazami succède à la commissaire sénégalaise Salimata Diop, qui a assuré la direction artistique de la précédente édition en 2024.
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