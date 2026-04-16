Exécution du budget 2026 : le Parlement annonce les auditions des ministres «entre fin avril et mi-mai»

La Présidence de l’Assemblée nationale du Sénégal a adressé, le 08 avril 2026, une correspondance à Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du gouvernement. Dans le message rendu public ce 16 avril, le parlement annonce les auditions des ministres «entre fin avril et mi-mai».



Cet exercice vise à «permettre aux députés d'apprécier, à mi-parcours, le niveau d'exécution du budget de l'exercice 2026, ainsi que d'examiner les orientations stratégiques des politiques publiques en lien avec le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP)».



Les membres du gouvernement, toujours selon le document, sont invités à transmettre «les données relatives à l'exécution physique et financière des projets et programmes opérationnels, organisées par programme budgétaire», ainsi que «les cadres de performance renseignés, notamment ceux relatifs aux DPPD et aux Projets Annuels de Performance (PAP)».



Pour rappel, le budget du Sénégal pour 2026 est établi par la Loi de Finances Initiale (LFI) à 7 433,9 milliards FCFA. Les dépenses totales (hors comptes spéciaux) se fixent à 7 177,2 milliards FCFA, tandis que les recettes budgétaires sont projetées à 6 189 milliards FCFA, créant un déficit budgétaire de 1 245,1 milliards FCFA.