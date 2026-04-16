Arrêté en Afrique du Sud, Kemi Seba fait l’objet d’une «procédure d’extraction» au Bénin (Police locale)

L'influenceur panafricaniste Kemi Seba a été interpellé en Afrique du Sud et une «procédure d’extraction (au Bénin) est en cours», selon un communiqué de la Police locale. Il était visé par un mandat d’arrêt international émis par le Bénin, son pays, qui lui reproche d’avoir soutenu la tentative de coup d’Etat de décembre 2025, qui visait le Président Patrice Talon.
Suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, Kémi Seba avait salué «la libération du Bénin» des «mains du tyran Patrice Talon», le 07 décembre, après que des mutins ont fait une brève apparition à la télévision béninoise pour annoncer une tentative de coup d’Etat. Depuis lors, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international.
Suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, Kémi Seba avait salué «la libération du Bénin» des «mains du tyran Patrice Talon», le 07 décembre, après que des mutins ont fait une brève apparition à la télévision béninoise pour annoncer une tentative de coup d’Etat. Depuis lors, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international.
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