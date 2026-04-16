Soupçons de vol de 4 792 dossiers judiciaires: les deux agents du parquet et l’informaticien risquent d’être écroués

Les trois mis en cause arrêtés par la Brigade des affaires générales (BAG) de la Division des Investigations Criminelles dans l’affaire de l’acquisition illicite de 4 792 dossiers du Bureau d'enrôlement des flagrants délits, ont été placés sous mandat de dépôt, le 13 avril 2026.



Poursuivi pour « collecte et traitement de données à caractère sensible », Pierre Sakho, franco-sénégalais, consultant en informatique, risque deux ans de prison ferme et une amende de 200 000 FCFA, avec confiscation de son téléphone et de son ordinateur. Lors de son réquisitoire, le procureur a souligné la manipulation de données sensibles issues du Bureau d'enrôlement et Il a reconnu la culpabilité de Pierre Sakho.



Pour Ibrahima Coulibaly, informaticien au Bureau de recouvrement des dépens et amendes qui est poursuivi pour « complicité » ainsi que Makhtar Ka, surveillant à la prison principale de l'administration pénitentiaire et en service au Bureau d'enrôlement des flagrants délits du parquet de Dakar, le parquet a requis respectivement une peine avec sursis assortie d'une amende de 50 000 Fcfa et une amende de 100 000 Fcfa avec sursis.



A la barre, Pierre Sakho a reconnu avoir en sa possession 4 792 dossiers, soit environ 7 % des données du Bureau d'enrôlement. Il soutient que l'objectif était uniquement de réaliser une démonstration technique. Interrogé par le juge sur l'origine des données remontant à 2020, il a indiqué les avoir obtenues à partir de l'ordinateur d'une certaine Mariama, avec l'aide de l'informaticien Ibrahima Coulibaly.



De son côté, Ibrahima Coulibaly a expliqué qu'il se rendait régulièrement au bureau d’enrôlement pour collecter des informations sur les prévenus. « J'ai trouvé Pierre sur place. Il m'a demandé des données couvrant la période 2020 à avril 2026. Je pensais qu'il travaillait au tribunal, c'est pourquoi je les lui ai transmises*», a-t-il affirmé.



Interrogé sur sa relation avec Pierre Sakho, Makhtar Ka a expliqué que Pierre était une ancienne connaissance et qu’il avait repris contact avec ce dernier qu'en 2023 dans le cadre de soins de rééducation, après avoir été victime d'un accident sur la route. Quelques jours plus tard, revenant sur place, il a constaté les difficultés liées à la gestion du registre. Pierre Sakaho qui s'est rendu à son bureau pour lui demander de le mettre en relation avec des avocats pour proposer ses services informatiques, l’aurait alors proposé de concevoir un logiciel permettant de numériser les données afin d'alléger le travail.



A la barre, Makhtar Ka a aussi déclaré : « C'est lors de la présentation du logiciel que j'ai appris qu'il détenait des données de 2020 à 2026. Je lui ai immédiatement demandé des explications avant de saisir ses appareils et de le conduire à la BAG ». Il a également affirmé n'avoir jamais autorisé la transmission de données à des tiers et qu’il « pensait qu'il voulait simplement l'impressionner ».



D’après le journal Libération, une trentaine d'avocats s'était constituée pour la défense de Makhtar Ka. Selon eux, leur client n'avait aucune intention frauduleuse et cherchait uniquement à améliorer les conditions de travail du service. Ils ont plaidé la relaxe, évoquant l'absence d'éléments intentionnels. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

