Mbour: un sympathisant de Pastef placé sous mandat de dépôt pour "harcèlement", son procès fixé au 17 avril

Abdoul Barr, connu sous le nom de « Hamidou bou Sonko » (22 ans), a été arrêté au quartier de Grand Mbour, avant d’être déféré au parquet. Placé sous mandat de dépôt, le 15 avril 2026, ce sympathisant du parti Pastef (pouvoir) est accusé des faits d'«harcèlement et d'usurpation d’identité ». Il sera jugé en flagrant délit, le vendredi 17 avril prochain.



A l’origine des faits, le mis en cause appelait des ministres de la République pour leur demander de l’argent en se faisant passer pour Yassine Fall, ministre de la Justice. D’après le quotidien Libération, il aurait également écrit un message à Khadim Bamba Fall, directeur général du BAOS en se faisant passer pour « Mamadou Sall ». Le prévenu aurait même créé un groupe WhatsApp dans lequel il aurait ajouté des ministres.





