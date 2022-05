Kaolack: la rareté et la cherté de l’engrais inquiètent les paysans à l’approche de l’hivernage

À l’approche de la saison des pluies, et alors que certaines parties du pays ont déjà reçu des précipitations, le monde paysan notamment celui de Kaolack est inquiet. Car les semences, l’engrais et le matériel agricole sont indisponibles. De plus, l’engrais, indispensable pour de bonnes récoltes est devenu trop cher. Le sac qui coutait 12 mille francs est désormais vendu à 30 mille francs.

AYOBA FAYE

