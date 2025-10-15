Kaolack : les chauffeurs et transporteurs du Sénégal dénoncent leur condition difficiles de travail

Les membres du Regroupement national des chauffeurs et transporteurs du Sénégal (SATS), réunis à Kaolack (centre) pour leur assemblée générale, ont exprimé leur mécontentement face aux nombreuses difficultés qui ont paralysé leur secteur. Ils réclament la modernisation des gares routières et une meilleure prise en charge de leurs doléances.



Lors de leur rencontre, l'organisation a exprimé leur ras-le-bol face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leur métier, selon nos confrères de la "Rfm"



Parmi les principaux problèmes soulevés, ont figuré la vétusté du parc automobile, l’interdiction de circuler la nuit, ainsi que la concurrence jugée déloyale entre les différents acteurs du transport. Selon eux, ces contraintes ont freiné la rentabilité du secteur.



Les transporteurs ont aussi insisté sur la nécessité de moderniser les gares routières, estimant que leur état actuel ne répond plus aux exigences du transport moderne. Ils ont enfin demandé à l’État de prendre des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de travail.