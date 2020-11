Kaolack : les populations de Sibassor sortent dans la rue pour réclamer de l’eau potable

Les populations de la commune de Sibassor située dans la région de Kaolack, ont battu hier samedi le macadam pour dénoncer la mauvaise qualité de l’eau des robinets. Une situation de calvaire qui perdure depuis près de sept mois.



« Nous voulons que Sibassor soit rattaché à une source non contaminée. Nous ne voulons plus de ces citernes d’eau. Nous nous indignons devant cette situation et accuse la société Flex-Eau en charge de la gestion de l’eau potable dans cette zone. L’eau des robinets est devenue salée et jaunâtre. Les populations n’en peuvent plus de consommer une telle eau », dénonce leur porte-parole Sadibou Ndiaye.



Toutefois, ces populations interpellent le président de la République, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement pour qu’une solution durable soit trouvée dans les plus brefs délais. « Que FlexEau dégage, nous ne voulons plus de ces gens-là. Personne ne peut utiliser cette eau-là. La plomberie de nos maisons sera endommagée bientôt. Nous demandons à l’Etat de veiller à ça. Parce que nous allons porter plainte contre cette structure », rapporte Walf radio.