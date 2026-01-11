Kaolack : les producteurs doutent de la capacité de la SONACOS à honorer ses engagements

En conférence de presse à Kaolack, la Plateforme des paysans du Sénégal (PPS) a fustigé la lenteur de la campagne de commercialisation de l'arachide. Avec seulement 62 000 tonnes collectées sur un objectif de 450 000, les producteurs craignent une mévente massive de leurs stocks, évalués à plus de 500 000 tonnes.



Bien que le Premier ministre Ousmane Sonko ait annoncé la mobilisation de 50 milliards de francs CFA pour soutenir la filière, les membres de la PPS ont exprimé leur profond scepticisme quant à la capacité de la SONACOS à absorber la production nationale. Selon eux, les chiffres actuels inquiètent, « seuls 62 000 tonnes ont été achetées en deux mois ».



Pour Bassirou Ba, coordonnateur de PPS, « le compte n'y est pas ». Au-delà des volumes, rapporte l’Aps, c'est la question du prix qui fâche, avec une crainte de voir le kilogramme plafonner à 250 F CFA, loin des attentes des producteurs qui détiennent encore plus de 513 000 tonnes en stock. Les acteurs restent sceptique sur « l'application réelle des prix et la fluidité des paiements sur le terrain ». Ils réclament une intervention d'urgence pour sécuriser les revenus du monde rural.



