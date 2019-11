Kaolack : plus de trois tonnes de denrées impropres à la consommation saisies

Le service régional de l’hygiène de Kaolack (centre sénégalais) vient de saisir plus de trois (3) tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation. Les produits étaient dissimulés dans des maisons en construction en périphérie de la région.



« Ce ne sont pas uniquement dans les marchés où nous pouvons trouver ces denrées impropres à la consommation, même dans les boutiques de quartier, les maisons, il y a un lot que nous avons saisi et qui se trouvait dans des maisons périphériques, des maisons en chantier, que les gens empruntent ou louent même parce qu’ils ont un stock à amener », révèle le capitaine Lanssana Mané du service régional de l’hygiène.



Il ajoute : « Cette huile que vous avez vue, c'est bien avant que nous l'avons saisie quelque part stockée et qui était en train d'être écoulée petit à petit pour préparer cet événement (Gamou 2019)»



Parmi les denrées avariées saisies, il y en a certaine dont «la date est falsifiée, d'autres la date est laissée intacte, mais que des gens distribuent de manière frauduleuse. Et certains utilisent même des talibés pour la distribution) », peste-t-il sur Sud Fm. Des produits cosmétiques de provenances douteuses ont été aussi saisis à Kaolack.



Le capitaine Lanssana Mané prévient que son équipe veille au grain nuit et jour avec des systèmes de rotations.