Kaolack, relance de l'usine Domitexka : près de 4000 emplois attendus

L’usine Domitexka comme indiqué par son promoteur Sérigne Mboup, homme d’affaires par ailleurs maire de Kaolack porte le projet industriel textile unissant les activités de SOTIBA et de SOTEXKA sur le site de kahone. Ainsi, ce projet veut créer à kahone l’usine textile la plus moderne, la plus compétitive d’Afrique de l’ouest.



Pour la relance de l’établissement, la coopération allemande a injecté plus de trois (3) milliards de FCFA de subvention en plus de deux autres milliards mobilisés par le promoteur Sérigne Mboup. “ Notre objectif est de relancer le tissu industriel. L’usine peut faire travailler plus de 2000 voire 4000 personnes’, a laissé entendre le maire de Kaolack au micro de nos confrères de la RTS. Pour qui l’ambition est également d’assurer la souveraineté vestimentaire du Sénégal. Ce qui d’après toujours Sérigne Mboup ne pourrait se faire sans le concours du ministère de l’agriculture.



Interpellé par monsieur Mboup, docteur Mabouba Diagne de livrer ses impressions. “Cette usine”, confie-t-il, “a besoin de 2400 tonnes de fibres pour fonctionner toute l’année. Pour cela, nous avons besoin de produire six mille tonnes de graines. Les études géophysiques qui ont été faites dans les zones de Nioro et dans les régions du sud et du sud-est dans la Casamance, nous donnent l’intime conviction qu’en cultivant 2000 ha même avec une hypothèse basse en raison de 3 tonnes à l’ha. Nous produisons 6000 tonnes de graines et 2400 tonnes de fibres”.







Avec la relance de cette usine, c’est également l’élevage qui pourrait se porter mieux. Car les graines de coton peuvent aussi donner d’autres dérivés dont l’aliment de bétail. De l’avis de Dr Sérigne Guèye Diop, ministre du commerce et de l'industrie, la Domitexka présente beaucoup d’opportunités. “Des sites comme ça, il y en a 250 sur l’ensemble du territoire. Cela nous pousse à réfléchir à deux politiques industrielles. La première c’est ce qu’on appelle la politique industrielle verticale : les filières. Là, il s’agit de la filière coton de la fourche la fourchette de l’agriculture. Comment renouveler justement les semences et tout ce paquet technologique”, fait savoir Dr Diop qui répondait à une question du journaliste de la RTS.