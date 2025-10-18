Kaolack : trois individus arrêtés pour vols de motos “Jakarta” à Dialégne

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong/Kaolack a mis la main sur trois (3) individus soupçonnés de vols de motos “Jakarta” dans la nuit du 15 au 16 octobre 2025. L’opération s’est déroulée au quartier Dialégne, à la suite d’un appel téléphonique signalant l’arrestation de présumés voleurs par des habitants du quartier.



Dépêchée sur place, une équipe de police a procédé à l’interpellation des suspects et à la saisie de quatre (4) motos retrouvées en leur possession. Selon les plaignants, les engins avaient disparu aux environs de trois heures du matin, alors qu’ils étaient garés dans leurs domiciles à Thioffack.



L’enquête a permis de retracer le circuit des motos volées jusqu’à un vendeur de melons, identifié comme le principal receleur. Deux autres individus, impliqués dans le même réseau, ont également été appréhendés. Les trois mis en cause sont placés en garde à vue, le temps pour les enquêteurs de boucler les investigations et de remonter d’éventuelles complicités.

