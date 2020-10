Kaolack: un adolescent électrocuté par les écouteurs de son téléphone portable

Plus de peur que mal au quartier Boustane de Kaolack ! Hier, un jeune bachelier a été foudroyé par les écouteurs de son smartphone en charge alors qu’il écoutait de la musique. C’est dans ces circonstances qu’une décharge électrique a altéré son système nerveux avant de le plonger dans le coma. Alertés, parents et voisins l’ont immédiatement évacué à l’hôpital régional de Kaolack où il a été vite réanimé. Ouf, l’adolescent est sauvé d’une mort par électrocution. Un accident qui remet en cause ces pacotilles de Smartphone ainsi que les accessoires (écouteurs, câbles, chargeurs et batteries) de piètre qualité qui inondent le marché sénégalais.