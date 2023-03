Kaolack : un centre destiné à la prise en charge des malades mentaux inauguré par l'ASSAM

L’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAM) a inauguré samedi, son centre de prise en charge médicale et de réinsertion sociale des malades mentaux, dans le quartier Bouchra de la ville de Kaolack (centre).



L'ouvrage construit en 2004 avait été ‘’confisqué’’ avant d’être restitué à l’ASSAM grâce au président de la République, Macky Sall, le 17 janvier dernier, selon M. Dione.



La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence des autorités locales. Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale, Mballo Dia Thiam, en était l’invité d’honneur.



‘’Une subvention de 500 millions de francs CFA sera mise à notre disposition pour ses équipements’’, a annoncé Ansoumana Dione et repris par l'Aps.



Selon lui, les futurs pensionnaires du centre seront pris gratuitement en charge et préparés à une réinsertion dans la vie économique et sociale, a assuré le président de l’ASSAM.



‘’Avant la fin de ce mois, le centre va accueillir ses premiers pensionnaires. Tout malade mental y trouvera le bonheur nécessaire et en ressortira heureux’’, a-t-il promis.



Ansoumana Dione dit avoir trouvé un psychiatre de renom, le professeur Mouhamadou Habib Thiam, et une équipe d’infirmiers et d’assistants sociaux chargés de la prise en charge des malades.



‘’Ce centre appartient à tout le Sénégal. Ce sont des Sénégalais de toutes les régions du pays qui vont en bénéficier’’, a assuré M. Dione.