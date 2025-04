Kaolack : un individu interpellé avec 11 kilogrammes de chanvre indien

Un homme a été arrêté à Kaolack en possession de onze kilogrammes de chanvre indien, a-t-on appris dimanche de source policière. L’opération a été menée par la brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).



L’interpellation a eu lieu dans le quartier de Kassaville, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel indiquant l’existence d’un trafic actif entre Kaolack et Dakar, utilisant les lignes de transport interrégional.



« Grâce à une surveillance ciblée et à une intervention rapide, les agents de la BRS ont réussi à appréhender le suspect et à saisir la marchandise prohibée ».

L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et démanteler le réseau présumé de trafic de drogue. Le suspect est actuellement en garde à vue et devrait être présenté prochainement au parquet.