Sénégal : l’Anacim alerte sur des orages sur la quasi-totalité du pays dans l’après-midi de ce dimanche

Au Sénégal, la vigilance est de mise en ce dimanche 4 octobre 2026. Après une matinée relativement calme marquée par de faibles pluies intermittentes sur la façade maritime, l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une nette dégradation des conditions climatiques pour la seconde partie de la journée.



C’est un après-midi particulièrement pluvieux qui s’annonce sur la quasi-totalité du territoire national. Selon les dernières prévisions, les cellules pluvio-orageuses vont gagner en intensité, de l’est à l’ouest du pays. Les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, mais aussi le Nord, de Saint-Louis jusqu'à Matam, et le Sud-Ouest vers Ziguinchor, connaitront par endroit de fortes pluies.



Les autorités appellent les populations à la plus grande prudence face aux risques d'inondations soudaines et de fortes rafales de vent, fréquents à cette période de l'année. Les usagers de la route et les professionnels de la mer, quant à eux, sont invités «à suivre de près l'évolution de la situation et à limiter leurs déplacements au plus fort des orages».