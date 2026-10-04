Décès de Victor Cissé: «Son absence se fera profondément ressentir, et il nous manquera» (Infantino)

Ancien Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Victor Ciss est décédé dans la nuit de mardi 29 au mercredi 30 septembre, des suites d’une longue maladie. Ancien directeur de Cabinet du ministre des Sports Joseph Ndong, dans les années 2000, Victor Ciss a été aussi Secrétaire général de la FSF pendant 16 ans (2009 -2025) sous le magistère de Maître Augustin Senghor.



Face à ce drame qui frappe donc le sport sénégalais, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (FIFA), a salué la mémoire d’un «homme affable, courtois et travailleur, reconnu pour sa loyauté», dans une lettre adressée à Abdoulaye Fall, président de la FSF.



«Homme affable, courtois et travailleur, reconnu pour sa loyauté, sa discrétion et son engagement au service du sport sénégalais, son héritage, ses réalisations, mais aussi sa passion, sa personnalité et ses grandes qualités humaines resteront dans les mémoires. Son absence se fera profondément ressentir, et il nous manquera beaucoup», a dit Gianni Infantino, pour qui Victor Cissé «a consacré une grande partie de sa carrière au développement et à la gestion du football national».



Enfin, le premier responsable du football mondial dit espérer que ses «mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile» pour la FSF.