Karang : un passeur présumé interpellé après une tentative de trafic de 16 migrants vers Betenty

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a annoncé, jeudi 25 septembre 2025, l'interpellation d'un passeur présumé à Karang, une localité frontalière avec la Gambie. Cette arrestation fait suite au déjouement d'une tentative d'embarquement de 16 migrants en direction de Betenty .
L'enquête menée par les policiers de la DNLT a rapidement mis en lumière le rôle central du suspect. L'analyse de son téléphone portable a permis de découvrir des preuves audio, identifiées comme des messages WhatsApp, qui ont clairement révélé son activité de recruteur pour le réseau de passeurs . Confronté à ces éléments matériels, le mis en cause a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés .
Le suspect est poursuivi pour "association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et mise en danger de la vie d'autrui".
🚨 Karang | La DNLT a interpellé un passeur présumé après la tentative d'embarquement de 16 migrants vers Betenty. Des preuves audio & l'analyse de son téléphone ont révélé son rôle de recruteur. Il a fini par avouer. #Migration #TraficHumain #DNLT
— Police Nationale du Sénégal (@PoliceNationSN) September 25, 2025
