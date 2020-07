Karim Benzema et Lionel Messi divisent l'Espagne, Zlatan Ibrahimovic bouleverse le destin de l'AC Milan

Messi ou Benzema ?



En Espagne, l'heure est aux trophées de la saison, et ce mercredi les journaux remettent les prix du public. Sans surprise, les lecteurs de Sport ont choisi à 81% un certain Lionel Messi, comme meilleur joueur de la Liga. La Pulga a donc été élue très largement devant Karim Benzema, avoue le quotidien catalan qui insiste sur la saison statistique exceptionnelle de l'Argentin. Lui qui est à la fois meilleur buteur, et meilleur passeur du championnat. Pourtant, le MVP est bien différent du côté du journal Marca, plutôt pro-madrilène. C'est en effet Karim Benzema qui a été choisi par les 1 360 000 votants. D'ailleurs, c'est globalement une vague de la Casa Blanca qui a pris d'assaut ces trophées, avec notamment Zidane comme meilleur coach, Courtois en tant que meilleur gardien, ou encore Ramos élu meilleur défenseur.



Ibra voit double et sauve Pioli



L'AC Milan qui continue d'aligner les bons résultats, du côté de l'Italie. Hier, les Rossonneri se sont imposés 2 buts à 1, face à Sassuolo. Et le héros du match n'est autre que Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé. Pourtant ce mercredi, le géant suédois est obligé de partager l'affiche. En effet, l'AC Milan nous a offert un sacré retournement de situation, en prolongeant Stefano Pioli l'entraîneur jusqu'en 2022. Ralf Rangnick qui était très fortement pressenti pour reprendre le club lombard, ne viendra pas donc, et c'est Pioli qui sauve sa place. «Pioli a gagné, et Ibra aussi», résume La Gazzetta dello Sport, qui parle d'un gros tournant, à Milan. Même son de cloche en couverture du Quotidiano Sportivo, qui met à l'honneur Zlatan et Pioli qui va donc rester un peu plus longtemps que prévu.



La lutte entre Aston Villa et Watford



En Angleterre, c'est la course au maintien qui fait les gros titres aujourd'hui. Il faut dire que deux rencontres importantes se jouaient hier. D'abord, Manchester City a écrasé Watford (4-0). Alors que de son côté, Aston Villa a réussi à battre Arsenal, sur le plus petit des scores. Un match et un résultat importants pour les Villans qui se sortent provisoirement de la zone rouge. Et c'est justement Watford qui prend cette place de 18e, avec le même nombre de points qu'Aston Villa. La dernière journée de Première League s'annonce très serrée. C'était «sur le fil» pour le Daily Express. «Villa met Watford dans la zone rouge», résume de son côté The Guardian. Un drôle de scénario qui fait également la couverture du Daily Mirror.