Karim Wade ne va pas remettre les pieds au Sénégal, estime Mimi Touré

La présidente du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (MIMI 2024) ne pense pas une seule fois voir l’ancien ministre et par ailleurs candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) sur le territoire national encore moins battre campagne.



« Je ne crois pas que Karim Wade remette les pieds au Sénégal pour battre campagne en vue des prochaines élections. Ce qui intéresse Macky Sall, c’est l’électorat dont disposait la coalition Wallu lors des dernières élections », a dit Mimi Touré, dans une interview avec Dakaractu.



L’ancien ministre de la Justice estime que le président de la république est dans de faux calculs. « Il ne fait rien pour les beaux yeux de Karim Wade. Il ne vient pas en aide au Pds par gentillesse », a affirmé Aminata Touré.



Dans cette même perspective, la présidente du mouvement MIMI 2024 précise qu’elle n’a rien contre le Pds. « Il n’y a rien de personnel entre moi et Karim Wade. Je ne l’ai jamais vu, et je ne le connais pas. Mais en parlant de réouverture de procès, il faudra la même démarche pour les autres détenus qui ne sont pas plus méritants que Karim ».