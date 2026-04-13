ONU : les raisons de la présence à New-York de l'ancienne Première ministre Aminata Touré

Aminata Touré, Haut représentant du Président Diomaye Faye, est actuellement à New-York (USA). Dans un message sur sa page Facebook, elle a tenu à préciser qu’elle y est pour «assister à la 25ème session du Comité des 24 Experts de l’Administration Publique (UN-CEPA)», dans le cadre de son second mandat de 4 ans.



Selon elle, l’UN-CEPA «conseille le Secrétaire général des Nations Unies sur les stratégies de renforcement de l’efficacité des Administrations Publiques en vue d’atteindre les objectifs de Développement durable (ODD) pour les populations».



Pour rappel, cette rencontre de haut niveau intervient alors que l’ancien Président Macky Sall prépare activement sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU). Son ex-Première ministre, Aminata Touré, s’est toujours opposée à ce projet, estimant que Macky Sall a «les mains tachées de sang», allusion faite aux dizaines de personnes tuées lors des manifestations politiques de 2021-2024.