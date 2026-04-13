Touba: les opérateurs économiques dénoncent un échec de la campagne de commercialisation de l'arachide

Les opérateurs économiques de Touba ont dressé un bilan de la campagne de commercialisation en cours de l'arachide. Ils la considèrent comme un "échec" et dénoncent également une mévente des graines et de lourds impayés, interpellant ainsi les autorités pour un paiement sans délai.



Mame Bacar Sow, opérateur économique à Touba a affirmé lors du journal de 12 heures de la RFM que « la campagne de commercialisation a été un échec et non pas une réussite ». « C'est le désespoir total. Les dires du Premier ministre, Ousmane Sonko, se confirment. Les paysans, l'opérateur, même que l'État, personne n'est content », a-t-il déploré.



Il a également ajouté qu’il « doute fort que le nombre de tonnes d’arachides acheté par la Sonacoss ait atteint 225 000» car selon lui, « ils ont du mal à payer les opérateurs et acheter le stock disponible », précisant que « cela prouve qu’il y’a problème ».



Par ailleurs, la plupart des opérateurs se sont retrouvés avec des bons impayés. « J’ai entendu le directeur général de la Sonacoss parler de la dette qui avoisine près de 18 milliards si je ne me trompe pas. Cela fait deux mois que nous, opérateurs, peinons à rentrer dans nos fonds », a-t-il indiqué.



Une situation qui pèse lourd sur leur quotidien. « Deux mois à patienter, c'est difficile pour les opérateurs. Nous avons contracté des prêts auprès des banques et auprès d'autres amis et avec des taux d'intérêt. Tout l'Etat risque de nous pénaliser avec des engagements et échéances auprès des créanciers. La situation est assez compliquée, vraiment », a soutenu Mame Bacar Sow.



Cependant, Balla Diop qui est aussi un opérateur économique a alerté sur les difficultés qui ont entaché la campagne de commercialisation cette année. « Nous avons rencontré des tracasseries en n'en plus finir. Il y a le problème de déchargement. Ce qui devrait se faire entre 24 et 72 heures se fait en 10 jours. Et c'est là qu'il y a eu des problèmes avec les transporteurs. Il y a la question des abonnements. Il y a aussi les tracasseries avec les contrôleurs économiques avec des pénalités de trop », a-t-il révélé.

