Karim « Xrum Xax » interpellé lors d’un rassemblement pour la libération de personnes en situation de handicap

L’activiste Abdou Karim Guèye, alias Xrum Xax, a été interpellé ce lundi par les forces de l’ordre à la Place de l’Indépendance, en plein centre-ville de Dakar.



Il participait à une mobilisation du Collectif Le Peuple, organisée pour réclamer la libération de personnes en situation de handicap récemment arrêtées. Au cours du rassemblement, l’activiste a été embarqué par la police, sous le regard des manifestants.



Pour rappel, Abdou Karim Guèye avait déjà été interpellé au début du mois de décembre 2025, alors qu’il procédait à une distribution de flyers. Il avait été relâché quelques heures plus tard.