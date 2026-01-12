Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Karim « Xrum Xax » interpellé lors d’un rassemblement pour la libération de personnes en situation de handicap



Karim « Xrum Xax » interpellé lors d’un rassemblement pour la libération de personnes en situation de handicap
L’activiste Abdou Karim Guèye, alias Xrum Xax, a été interpellé ce lundi par les forces de l’ordre à la Place de l’Indépendance, en plein centre-ville de Dakar.
 
Il participait à une mobilisation du Collectif Le Peuple, organisée pour réclamer la libération de personnes en situation de handicap récemment arrêtées. Au cours du rassemblement, l’activiste a été embarqué par la police, sous le regard des manifestants.
 
Pour rappel, Abdou Karim Guèye avait déjà été interpellé au début du mois de décembre 2025, alors qu’il procédait à une distribution de flyers. Il avait été relâché quelques heures plus tard.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 12 Janvier 2026 - 17:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter