Karl Toko Ekambi remporte le Prix Marc-Vivien Foé 2018

La consécration pour Karl Toko Ekambi. Ce lundi, l’attaquant d’Angers a remporté le Prix Marc-Vivien Foé 2018, décerné par RFI et France 24 et qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison écoulée. Avec 264 points récoltés auprès du jury composé de 68 spécialistes, le Camerounais de 25 ans a écrasé la concurrence. Son principal rival, le Tunisien Wahbi Khazri (Rennes), termine à près de 100 longueurs avec 165 points. Le Burkinabè Bertrand Traoré (OL) complète le podium avec 61 points.Auteur de 17 buts en 36 matchs de Ligue 1, l’ancien Sochalien décroche un sacre logique, lui qui a très clairement franchi un cap cette saison et permis au SCO de se maintenir. Successeur de l’Ivoirien de Nice, Jean Michaël Seri, au palmarès, l’Angevin aura su se montrer plus régulier que Khazri, qui connaît un gros trou d’air depuis plusieurs semaines. De son côté, Bertrand Traoré a connu quelques difficultés à son retour de blessure début 2018 même s’il finit la saison en trombe.Toko Ekambi : « quelque chose de fort »« C’est quelque chose de fort ! Je suis Africain et Camerounais. Et c’est le Prix Marc-Vivien Foé qui était lui aussi un joueur camerounais. Je suis donc fier d’avoir gagné ce titre devant des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Ligue 1 », a savouré Toko Ekambi au micro de RFI. « C’est ma meilleure saison en termes de statistiques et de régularité. Je suis davantage en confiance. J’ai pu jouer dans l’axe, ce qui est mon vrai poste. Je pense que ça a payé. »Bénéficiant d’un bon de sortie estimé à 20 millions d’euros environ, le vainqueur de la CAN 2017 rêve de rejoindre un club qui joue l’Europe l’été prochain. L’OM, Hoffenheim et surtout Villarreal sont sur les rangs. En attendant de trancher sur son avenir, le natif de Paris recevra son trophée ce lundi dans les locaux de RFI.Le classement 2018 du Prix Marc-Vivien Foé1. Karl Toko Ekambi (Cameroun/Angers SCO) 264 points2. Wahbi Khazri (Tunisie/Stade rennais) 1653. Bertrand Traoré (Burkina Faso/Olympique lyonnais) 614. Gaël Kakuta (RD Congo/Amiens SC) 385. André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun/Marseille) 246. Julio Tavares (Cap-Vert/Dijon FCO) 167. Keita Baldé Diao (Sénégal/AS Monaco) 138. Moussa Konaté (Sénégal/Amiens SC) 119. Jean Michaël Seri (Cote d’Ivoire/OGC Nice) 810. Matthieu Dossevi (Togo/ FC Metz) 711. Max-Alain Gradel (Cote d’Ivoire/Toulouse FC) 512. Nicolas Pépé (Cote d’Ivoire/LOSC) 313. Hamari Traoré (Mali/Stade rennais) 0Avec Afrik-Foot