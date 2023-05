Kébémer : le coordinateur de Pastef Guéoul et son adjoint placés sous mandat de dépôt

Le coordinateur de Pastef dans la commune de Guéoul, située dans le nord-ouest du Sénégal, et son adjoint ont été déférés samedi, devant le parquet de Louga par la gendarmerie de Kébémer. Abdoulaye Fall et Massaly Mbodji ont été placés sous mandat de dépôt pour participation à une manifestation non autorisée, troubles à l’ordre public entre autres.



Ainsi, c’est ce mercredi 20 mai qu’ils seront jugés devant le tribunal des flagrants délits de Louga informe la Libération.



Pour rappel, ces derniers avaient été arrêtés dans la nuit du mardi à la suite des manifestations sur la route nationale au niveau de Guéoul.