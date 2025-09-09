Kébémer : trois (03) morts, 2 blessés et quatre (4) ânes tués dans un accident

Un accident entre un War Gaindé en provenance de Touba et un convoi de charrettes a causé la mort de 03 hommes et fait 02 blessés graves sur la route Touba Kébémer, à hauteur du village de Gade Fall situé à un kilomètre de Kébémer hier, lundi.
Les victimes ont été évacuées au centre de santé de Kébémer par les sapeurs-pompiers. Le chauffeur du War Gaindé a été interpellé par la police pour « homicide involontaire ». IL est actuellement placé en garde à vue.
Les victimes ont été évacuées au centre de santé de Kébémer par les sapeurs-pompiers. Le chauffeur du War Gaindé a été interpellé par la police pour « homicide involontaire ». IL est actuellement placé en garde à vue.
Autres articles
-
📌[DIRECT]_ Midi Keng : Affaire Prodac , Santé de Farba Ngom : la CNDH dépose une lettre pour...
-
Paiement électronique : la DSC démasque un système frauduleux lié à l’entreprise Fintech CinetPay
-
Sangalkam : un ingénieur jugé pour falsification de la signature de l’ancien maire Oumar Gueye
-
Mouvement d'humeur : les concessionnaires du nettoiement suspendent la collecte des ordures
-
Education : le Sénégal Lauréat du Prix UNESCO-ROI Sejong d’Alphabétisation 2025