Kébémer : trois (03) morts, 2 blessés et quatre (4) ânes tués dans un accident
Un accident entre un War Gaindé en provenance de Touba et un convoi de charrettes a causé la mort de 03 hommes et  fait 02 blessés graves sur la route Touba Kébémer, à hauteur du village de Gade Fall situé à un kilomètre de Kébémer hier, lundi.

Les victimes ont été évacuées au centre de santé de Kébémer par les sapeurs-pompiers. Le chauffeur du War Gaindé a été interpellé par la police pour « homicide involontaire ». IL est actuellement placé en garde à vue. 
Khadiatou Diallo (stagiaire)

Mardi 9 Septembre 2025 - 13:51


