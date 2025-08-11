Kédougou : 60 hectares de maïs traités contre la chenille légionnaire d’automne

La situation phytosanitaire dans la région de Kédougou reste globalement calme, à l’exception de parcelles de maïs touchées par la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda), un ravageur majeur du maïs, du sorgho et du coton, détecté au Sénégal depuis 2017. Selon le rapport hebdomadaire de la Direction régionale du développement rural (DRDR), « au total, 60 hectares de maïs ont été traités dans la région, en collaboration avec la Direction de la protection des végétaux (DPV), avec la mise à disposition de 60 litres de produit phytosanitaire Sultan 480 EC ». L’administration appelle à renforcer la vigilance via des campagnes de sensibilisation et de formation.



La SODEFITEX a, pour sa part, emblavé 626,5 ha de coton dans le département de Kédougou 231,5 ha à Bandafassi, 32,5 ha à Dimboli, 111,5 ha à Dindé Félo, 174,25 ha à Ninéfécha, 6 ha à Fongolimbi et 70,75 ha à Tomboronkoto. Dans le département de Saraya, ce sont 3 135,25 ha qui ont été emblavés pour 908 producteurs répartis dans cinq communes.



Le Projet intégré de nutrition et de genre au Sénégal (PINGS) a octroyé 22 kg de semences de maïs VN 10 et 1 kg de Lepinox® Plus au GIE Bamtaaré de Nathia, et 60 kg de maïs VN 10 et 1 kg de Lepinox® Plus au GIE Koumafélé de Bembou.



La société minière BOYA SA a fourni 1 200 kg de maïs, 9 000 kg d’engrais 15-15-15 et 6 000 kg d’urée à 60 producteurs de six villages de Saraya, ainsi que des services de labour pour 90 ha et des dotations en semences et engrais dans trois autres localités.



L’Kédougou encadrement et orientation du développement humain (KEOH) a distribué 4 250 kg de semences d’arachide et 200 kg de riz, tandis que l’ANIDA a mis en place 300 kg d’engrais NPK 6-20-10, 500 kg de NPK 15-15-15, 850 kg d’urée et 60 kg de semences dans le département de Kédougou.