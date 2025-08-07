Kédougou : Plus de 60 personnes interpellées et des sites d'orpaillage clandestin démantelés par la gendarmerie

La légion de la gendarmerie de Kédougou intensifie ses actions sur le terrain. À peine inaugurée, elle a mobilisé toutes ses unités dans le but de démanteler les foyers d'activités illégales dans cette partie sud-est du pays. Une vaste opération de sécurisation, lancée dimanche dernier dans le département de Saraya, a mené à l'interpellation de plus de 60 personnes.



Pour cette opération de sécurisation, d'importants moyens humains et logistiques ont été déployés, incluant l'escadron de surveillance et d'intervention de Kédougou, celui de Salimata, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention 2, ainsi que les unités territoriales pour les missions judiciaires. L'opération a également bénéficié du soutien technologique de l'escadrille des drones d'appui à la gendarmerie nationale.



Le bilan provisoire fait état de 64 personnes interpellées dans plusieurs localités, notamment à Karakéna, Massawa, Tchankoumbassa, Sabodala et Tengkoto. Ces interventions ont permis de démanteler plusieurs sites d'orpaillage et bars clandestins.



Selon la RFM, un important lot de matériel a également été saisi par les gendarmes. Cette opération d'envergure se poursuivra jusqu'au 10 août, avec pour objectif d'éradiquer toutes les activités illégales qui gangrènent la zone.