Kédougou, Saly, Dahra Djolof: le triangle du mal des activité économiques et de la délinquance

À cause de leurs potentialités et richesses naturelles, certaines zones au Sénégal sont plus criminogènes que d’autres. C’est le cas de Saly, Dahra Djolof et Kédougou, à cause respectivement du tourisme, du bétail et de l’exploitation minière. Ces trois zones sont devenues les plus écumées par les délinquants. Cette cartographie qui a été tracée par l’Agence de sécurité de proximité (Asp) qui essaie de régler la question sécuritaire de ces lieux en signant des contrats locaux de sécurité de proximité avec les collectivités locales.

Ndeye Fatou Touré

