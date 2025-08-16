Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Kédougou : arrestation d’un présumé proxénète hébergeant une cinquantaine de jeunes filles nigérianes dont une mineure



Kédougou : arrestation d’un présumé proxénète hébergeant une cinquantaine de jeunes filles nigérianes dont une mineure
Un homme a été arrêté à Kédougou pour « association de malfaiteurs et proxénétisme », par la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT). 

Selon les enquêteurs, l’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état de l’arrivée à Kharakhéna, un village de la région, d’une cinquantaine de jeunes filles nigérianes destinées à la prostitution. Les vérifications ont permis de découvrir qu’elles étaient hébergées dans trois maisons appartenant au suspect, qui leur louait chacune une chambre à 2 000 FCFA par jour.

​Lors de l’interpellation, les agents ont retrouvé sur place « le mis en cause et 34 jeunes filles nigérianes, dont une mineure. » L’homme a reconnu gérer « près de 90 chambres réparties dans ses trois propriétés, toutes occupées par des prostituées, et ce sans autorisation administrative. »

Il a été placé en détention.
Autres articles

Ndeye Fatou Touré

Samedi 16 Août 2025 - 11:31


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter