Kédougou : démantèlement d’un site clandestin d’orpaillage à Margou

Le 26 décembre 2024, une opération menée par les forces armée a permis de démanteler un site clandestin d’orpaillage à Margou, une localité située dans le département de Kédougou, au sud-est du Sénégal. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour lutter contre l’orpaillage illégal dans la région, une pratique souvent source de risques environnementaux et de troubles à l’ordre public.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), les éléments de la zone militaire n°4, couvrant les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou, ont saisi une importante quantité de matériel lors de cette opération. Au total, dix-huit groupes électrogènes, plusieurs panneaux solaires et d’autres équipements utilisés pour l’orpaillage ont été confisqués.



L’opération, qui a eu lieu dans la zone de la Falémé, propice à l’orpaillage, s’inscrit dans la poursuite des efforts des autorités pour sécuriser le secteur et éradiquer les sites clandestins, souvent associés à des problèmes environnementaux et à des activités illégales. Ces sites illégaux sont également pointés du doigt pour leur impact sur les écosystèmes locaux et les conditions de vie des populations avoisinantes.



Les autorités militaires et sécuritaires ont exprimé leur volonté de poursuivre les opérations de démantèlement pour mettre fin à ces pratiques illégales et rétablir l’ordre dans cette région stratégique du pays.