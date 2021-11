Kédougou : des affrontements signalés entre militants de Guirassy et les forces de l'ordre

Des affrontements ont été signalés lundi soir à Kégougou, au sud-est du Sénégal, entre les militants du députés Moustapha Guirassy, par ailleurs candidat de la coalition Yewwi Askan Wi et les forces de l'ordre. Cela fait suite au consigne donné par Déthié Fall, mandataire national de la coalition, demandant de descendre dans les préfectures pour vérifier les listes de la coalition Bby, du pouvoir.



« Suite à la directive que j’ai donnée en tant que mandataire national de descendre dans les préfectures et sous-préfectures pour vérifier les listes de Bby comme l’autorise l’article L284 alinéa 5 du code électoral, M.Guirassy à été lâchement attaqué à coups de grenades lacrymogènes jusqu'a chez lui alors qu’il s'agit d'une disposition prévue par la loi» , a dénoncé Déthié Fall auprès de nos confrères de Liberation online.



D'après les vidéos diffusées sur cette page, la tension monte dans cette partie du sud-est du Sénégal. On signale ses blessés du côté des militants. A les écouter, ils se disent prêts à y donner leurs vies.